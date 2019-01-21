HABER

Afganistan'da Taliban askeri kampa saldırdı: 12 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 10:42 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban askeri kampa saldırdı: 12 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde Taliban militanlarının askeri kampa düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü.

Maydan Vardak Valiliği sözcüsü Abdulrahman Mangal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 saldırgandan birinin üzerine yerleştirdiği bombayı kampın girişinde patlatmasının ardından diğer saldırganların güvenlik güçleriyle çatışmaya başladığını belirtti.

Mangal, yaklaşık iki saat süren çatışma sonucu 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Maydan Vardak İl Hastanesi Başhekimi Salım Asgarhil, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 28 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise saldırıda 100'ün üzerinde güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Diyanet'ten flaş karar! Sigara içenlere kötü haberDiyanet'ten flaş karar! Sigara içenlere kötü haber
Ne Uludağ, ne Palandöken! İşte kış turizminin yeni gözdesiNe Uludağ, ne Palandöken! İşte kış turizminin yeni gözdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Maydan Vardak

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Kar fırtınası can aldı! Hayat durdu, seferler iptal edildi

Kar fırtınası can aldı! Hayat durdu, seferler iptal edildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik buzağının sırtındaki detay hayrete düşürdü!

Doğduğundan beri sırtında taşıyor! Minik buzağı hayrete düşürdü

Sigara içen Diyanet personeline kötü haber! Bu yıldan itibaren başlıyor...

Diyanet'ten flaş karar! Sigara içenlere kötü haber

Burası ne Uludağ, ne Palandöken! İşte kış turizminin yeni gözdesi

Ne Uludağ, ne Palandöken! İşte kış turizminin yeni gözdesi

Erdoğan'ın eski başdanışmanı Aydın Ünal Yeni Şafak'a veda etti: Çürümeden, seviyenin düşmesinden kaçıyorum

Eski Başdanışmanından olay yaratacak sözler: Kaçıyorum...

İsyan ettiren görüntü! Hepsini tarladan almışlar

İsyan ettiren görüntü! Hepsini tarladan almışlar

Kartal'da inanılmaz kaza! Sürünerek kurtuldukları anlar kamerada

İstanbul'da inanılmaz kaza! Sürünerek kurtuldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.