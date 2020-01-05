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  4. Afganistan'da Taliban askeri üsse saldırdı: 1 ölü

Afganistan'da Taliban askeri üsse saldırdı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 16:35 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban askeri üsse saldırdı: 1 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Hakriz ilçesindeki askeri üsse düzenlediği intihar saldırısında bir polis öldü.

Kandahar Valiliği Sözcüsü Ahmad Bahir, yaptığı açıklamada, militanların, ilçedeki askeri üsse önce intihar, ardından da silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Bahir, bir polisin de yaralandığını söyledi.

Bahir, saldırının ardından çıkan çatışmada 9 militanın öldürüldüğünü, 6'sının da yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda çok sayıda askerin öldüğü iddia edildi.

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Afganistan Kandahar

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