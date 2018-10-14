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Afganistan'da Taliban askeri üsse saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 16:16 | Son Güncelleme

Saldırıda 17 asker hayatını kaybetti

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Puşt Rod ilçesindeki askeri üsse düzenlediği saldırıda 17 askerin öldüğü bildirildi.

Puşt Rod ilçe Kaymakamı Gavsuddin Nurzey, yaptığı açıklamada, militanların, ilçedeki askeri üsse saldırmasının ardından çatışma çıktığını ifade etti.

Yaklaşık 4 saat süren çatışmada 17 askerin hayatını kaybettiğini kaydeden Nurzey, 10 askerin de örgüt tarafından esir alındığını belirtti.

Taliban saldırıyı üstlenirken, Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda 25 askerin öldüğünü iddia etti.

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