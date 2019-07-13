HABER

Afganistan'da Taliban Badgis vilayetine saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 15:37 | Son Güncelleme

Saldırıda 3 polis öldü, iki polis yaralandı

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin merkezine düzenlediği saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Badgis'in merkezi Kale-i Nev kentine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Militanların, kent merkezindeki bir otele girerek rastgele ateş açmaya başladığını ifade eden Rahimi, çatışmanın devam ettiğini belirtti.

Badgis Valisi Abdul Gafur Melikzey de saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiğini, iki polisin de yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırının ardından güvenlik güçleriyle çatışmanın sürdüğü öne sürüldü.

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
Ebabil kuşunun imdadına itfaiye ekipleri yetiştiEbabil kuşunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
MHP lideri Bahçeli, Söğüt&te Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine son noktayı koyduMHP lideri Bahçeli, Söğüt&te Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine son noktayı koydu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Badgis

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 1 Eylül'den itibaren...

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'göçmen kaçakçılığı' açıklaması

Bakan Soylu'dan sert açıklama: Bunların canına okuyacağız

15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

15 Temmuz treni ilk seferi için yola çıktı

15 Temmuz görselli hızlı tren ilk seferini yaptı

15 Temmuz görselli hızlı tren ilk seferini yaptı

Her güneşe çıktığında DNA'sı mutasyona uğruyor! Yıllar sonra ilk kez...

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

15 Temmuz Gazisi Baş: O geceyi hiçbir zaman unutamam

15 Temmuz Gazisi Baş: O geceyi hiçbir zaman unutamam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.