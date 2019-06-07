Afganistan'da Taliban bayramda 23 saldırı düzenledi

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Ramazan Bayramı'nın 3 gününde Afganistan'ın 4 vilayetinde düzenlediği 23 saldırıda 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Logar, Helmand, Bağlan ve Kapisa vilayetlerinde 23 ayrı bombalı ve silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 11 sivil ile 19 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Rahimi, 7 sivil ile 9 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Rahimi ayrıca, bayram süresince ülke genelinde 70 terör saldırısının önlendiği bilgisini de paylaştı.

