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Afganistan'da Taliban bombalı araçlarla saldırdı: 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 16:21 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban bombalı araçlarla saldırdı: 11 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Maruf ilçe merkezine bomba yüklü 4 araçla düzenlediği saldırılarda 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Kandahar Emniyet Müdürü Tadin Han, AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, militanlarca Maruf ilçe merkezini kontrole almak için bomba yüklü 4 araçla kaymakamlık binası yakınında eş zamanlı saldırılar gerçekleştirildi.

Bombalı saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Han, 27 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Han, bombalı saldırının ardından çıkan çatışmada 21 militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Kandahar İl Başkanı Haşim Durani, saldırılarda hayatını kaybedenlerden 8'inin seçim komisyonu çalışanları olduğunu vurguladı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırılarda 57 askerin öldüğü iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Kandahar Maruf Taliban

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