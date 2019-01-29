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Afganistan'da Taliban çekilme, ABD ateşkes istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 13:06 | Son Güncelleme

Siyasi analist Vahid Mücde: - "Bazı kaynaklardan aldığımız bilgilere göre Taliban bu görüşmede ABD'nin çekilme tarihini belirtmesi konusunda ısrar ediyor ama ABD'li yetkililer çekilme tarihini vermemek için direniyor" - Siyasi analist Ahmad Saeedi: - "ABD, hiç olmadığı kadar Taliban ile müzakere masasına oturmak için çaba gösteriyor ve bunun iyi sonuçlanacağını umuyoruz"

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - ABD ile Taliban arasında barış görüşmeleri devam ederken, Taliban yabancı güçlerin çekilmesini, ABD tarafı ise ülkenin terör örgütlerinden temizlenmesini ve ateşkes ilan edilmesini istiyor.

ABD'nin eski Kabil Büyükelçisi Zalmay Halilzad, Eylül 2018'de ABD'nin Afganistan Özel Temsilciliği görevine getirilmesinin ardından 4. kez Taliban temsilcileriyle görüştü.

ABD ile Taliban arasında Katar'da barış görüşmelerinin 4'üncüsü dün yapıldı.

Her iki taraf da görüşmenin içeriğine ilişkin detaylı açıklama yapmadı.

Uzmanlar, ABD ve Taliban görüşmesinin "çekilme" ve "ateşkes" tartışması üzerine odaklandığını vurguladı.

Siyasi analist Vahid Mücde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban'ın görüşmelerde en çok ABD'nin çekilme tarihi üzerinde durduğuna dikkati çekerek, ''Bazı kaynaklardan aldığımız bilgilere göre Taliban bu görüşmede ABD'nin çekilme tarihini belirtmesi konusunda ısrar ediyor ama ABD'li yetkililer çekilme tarihini vermemek için direniyor. Buna rağmen her iki tarafta da bir yumuşama olduğu gözlemleniyor." diye konuştu.

Siyasi analist Ahmad Saeedi ise tarafların masaya oturmasına neden olan motivasyonun farklı olduğunu söyledi.

ABD'nin ateşkes, Taliban'ın ise çekilme istediğini vurgulayan Saeedi, "'ABD, hiç olmadığı kadar Taliban ile müzakere masasına oturmak için çaba gösteriyor ve bunun iyi sonuçlanacağını umuyoruz." dedi.

Saaedi, ABD'nin Taliban'ın barışa ikna olması için Pakistan üzerinde son zamanlarda baskı kurduğunu ve bu baskıların da ister istemez örgüt yöneticilerini rahatsız etiğini vurguladı.

- Görüşmelerde Taliban ve ABD'nin gündemi farklı

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, ABD yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ana gündem maddesini Afganistan'daki yabancı güçlerin çekilmesinin oluşturduğunu açıkladı.

ABD tarafı ise Taliban'dan Afganistan'daki El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerinin temizlenmesini, başka ülkeler için de tehdit unsuru olmamasını, ateşkes ilan edilmesini istiyor.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, düzenlediği basın toplantısında, "Taliban eğer barış konusunda görüşmek isterse görüşeceğiz, savaşmak isterse savaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

- Taliban saldırıları durmuyor

Öte yandan Taliban'ın, Afganistan'ın farklı noktalarında gerçekleştirdiği saldırılar sürüyor. Örgütün yılbaşından bu yana ülke genelinde düzenlediği 16 ayrı saldırıda 172 kişi hayatını kaybetti.

Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor. Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolünde olan ülke, ciddi bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Afganistan hükümeti ile Taliban arasında geçen yıllarda başlatılan barış görüşmeleri, farklı nedenlerde iptal edilmiş ve ertelenmişti.

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