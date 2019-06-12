HABER

Afganistan'da Taliban Hocai Gar ilçesine saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 12:58 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban Hocai Gar ilçesine saldırdı

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hocai Gar ilçesine saldırması sonucu 3 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Tahar Valiliği sözcüsü Cevad Hicri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların dört koldan ilçe merkezine saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 15 militanın öldürüldüğünü 10 militanın yaralandığını belirten Hicri, çatışmada ayrıca 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Hicri, destek gücünün ilçeye ulaşmasıyla militanların püskürtüldüğünü vurguladı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu ilçe merkezinin kontrolünü sağladıkları iddia edildi.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Ambalaj sektörü büyüyorAmbalaj sektörü büyüyor
Yaralanan domuzu tellerden kurtararak doğaya saldılarYaralanan domuzu tellerden kurtararak doğaya saldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Tahar

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi: Anında karşılık verildi

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

Sosyal medyada gezerken bu linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.