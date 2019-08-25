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Afganistan'da Taliban, il şura vekilini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 14:28 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban, il şura vekilini öldürdü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayeti İl Şura Vekili Sayed Halim Sadat'ı öldürdüğü bildirildi.

Samangan Valiliği sözcüsü Siddik Azizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Samangan İl Şura Vekili Sadat ve beraberindeki 4 kişiyi Bağlan vilayetinin Çeşme-i Şir bölgesinde araçlarından indirerek kaçırdığını belirtti.

Militanların, Vekil Sadat'ı öldürdüğünü ifade eden Azizi, diğer 4 kişiden henüz haber alınamadığını söyledi.

Azizi, Çeşme-i Şir bölgesinin Taliban kontrolünde olduğunu, bu nedenle örgütün çoğu zaman ana cadde üzerinde yol kontrolü yaptığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Afganistan Samangan Taliban

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