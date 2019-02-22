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Afganistan'da Taliban ile barış görüşmeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 17:43 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı Server Daniş: - "Taliban ile Afganistan hükümetinin bulunmadığı herhangi bir görüşme sonuç vermeyecektir" - "Bölge ülkeleri barış adına, Afganistan'da 'rekabetçi' bir savaşa girmemeli"

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı Server Daniş, Afganistan'da Taliban ile yapılacak barış görüşmelerine dahil olan ülkelerin barış konusunda kolaylaştırıcı rol oynaması gerektiğini belirterek, "Taliban ile Afganistan hükümetinin bulunmadığı herhangi bir görüşme sonuç vermeyecektir." dedi.

Daniş, Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, hiçbir ülkenin barış konusunda Afganistan halkının yerine karar veremeyeceğini belirtti.

Siyasi sistemin, anayasanın, ulusal egemenliğin, ifade özgürlüğünün, sivil toplum haklarının, insan haklarının ve kadın haklarının korunmasının Afganistan hükümetinin barış konusunda kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Daniş, ayrıca İslami yönetimin devamı ve cumhuriyet sisteminin korunmasının da Afganistan halkının kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı.

Daniş, ''Taliban ile Afganistan hükümetinin bulunmadığı herhangi bir görüşme sonuç vermeyecektir.'' diye konuştu.

Afganistan halkının, otoriter, halkın desteği olmayan ve seçim dışı gelen sistemi kabul etmeyeceğini dile getiren Daniş, barışın asla bir imtiyaz talebi olmaması gerektiğini kaydetti.

Daniş, ''Bölge ülkeleri barış adına Afganistan'da 'rekabetçi' bir savaşa girmemeli.'' dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

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