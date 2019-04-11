Afganistan'da Taliban ile Barış Uzlaşma Şurası kuruldu

Taliban örgütü ise Taliban heyetinin Katar'da, Afganistan hükümetini temsilen kimseyle görüşmeyeceğini ancak Afgan siyasilerle bireysel olarak görüşeceğini açıkladı.

Görüşmede, Afganistan'ın "kırmızı çizgilerinin" ele alınacağı ifade edilen açıklamada, Şura'nın Taliban'a sunacağı kırmızı çizgilerin, Afganistan İslam Cumhuriyeti sisteminin korunması, seçimin yapılması, mevcut anayasanın, kadın haklarının ve basın özgürlüğünün korunmasından ibaret olduğu vurgulandı.

- Taliban ile görüşme tarihi belli oldu

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin de aralarında bulunduğu Barış Uzlaşma Şurası heyeti, Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

Afganistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, siyasiler ve parti liderlerinden oluşan Barış Uzlaşma Şurası heyetinin kurulduğu bildirildi.

- Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

