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  4. Afganistan'da Taliban ile çatışma: 2 ölü

Afganistan'da Taliban ile çatışma: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 12:56 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban ile çatışma: 2 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Almar ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada iki polis hayatını kaybetti.

Faryab Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, militanların, Almar'daki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığı bildirildi.

Çatışmada iki polisin yaşamını yitirdiğini ifade edilen açıklamada, iki militan ve bir polisin de yaralandığı kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan faryab

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