HABER
  4. Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Darkad ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Tahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halil Esir, AA muhabirine, militanların Darkad'ın Kara Tepe bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Esir, çatışmada 11 militanın öldürüldüğünü, 6 militanın da yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise çatışmada 16 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü iddia edildi.

PARTNER Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu
Polisler, engelli gençler yeni yıla girdiPolisler, engelli gençler yeni yıla girdi
Almanya’da yeni yıl kutlamalarıAlmanya’da yeni yıl kutlamaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Kunduz Tahar

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Yılbaşı kutlamasında kan aktı

Yılbaşı kutlamasında kan aktı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ve dünya 2020'ye böyle girdi

2020 böyle karşılandı

Ghosn hakkında film gibi firar iddiası

Ghosn hakkında film gibi firar iddiası

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sürpriz ziyaret

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sürpriz ziyaret

80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

19 yaşındaki Youtuber sadece 6 ayda bakın ne kadar kazandı!

19 yaşındaki Youtuber sadece 6 ayda bakın ne kadar kazandı!

İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı

İstanbul'da yollar boş kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.