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Afganistan'da Taliban ile korucular arasında çatışma: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 13:46 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban ile korucular arasında çatışma: 6 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Nuristan vilayetinin Norgram ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 6 korucu hayatını kaybetti.

Norgram İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Cemil, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, ilçedeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 6 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Cemil, 2 korucunun da yaralandığını söyledi.

Cemil, çatışmada ayrıca militanların da ağır kayıp verdiğini vurguladı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 9 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

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