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Afganistan'da Taliban Kunduz kentine saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 11:44 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban Kunduz kentine saldırdı

KABİL (AA) - Afganistan'da Taliban militanlarının, kuzeydeki Kunduz kentine saldırması sonucu 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Enamuddin Rahmani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz kent merkezine 3 koldan saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Rahmani, iki tarafın da kayıp verdiği çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Kunduz İl Şura Başkan Yardımcısı Safiullah Amiri de saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin yaralandığını açıkladı.

Görgü tanıkları ise saldırı sonucu bazı karakolların kontrolünün örgüt eline geçtiğini aktardı.

Kunduz kent merkezi, 2015 yılında Taliban'ın kontrolüne geçmiş ve kısa süre sonra geri alınmıştı.

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Afganistan Kunduz

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