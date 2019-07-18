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Afganistan'da Taliban, lapis taşı madenini ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 12:12 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban, lapis taşı madenini ele geçirdi

KABİL (AA) - Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetindeki lapis taşı madenini ele geçirdi.

Badahşan Milletvekili Huccetullah Hıradmend, basına yaptığı açıklamada, militanların, Badahşan'ın Kiranu Mincan ilçesindeki lapis taşı madenini ele geçirdiğini bildirdi.

Taliban'ın, madeni ele geçirmesi ile büyük değere sahip lapis taşından gelir sağlayacağını belirten Hıradmend, Afganistan'ın en önemli kaynaklarından söz konusu madenin tekrar devlet kontrolüne geçmesi gerektiğini vurguladı.

Afganistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, madenin en kısa zamanda geri alınacağı kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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Afganistan Badahşan Milletvekili Huccetullah Hıradmend lapis taşı madeni Taliban militanları

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