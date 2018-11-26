HABER

Afganistan'da Taliban polis konvoyuna saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 10:13 | Son Güncelleme

18 polis hayatını kaybetti

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde Taliban militanlarının polis konvoyuna saldırması sonucu 18 polisin öldüğü bildirildi.

Farah İl Şura Vekili Dadullah Kani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Farah merkezinden Laş Cavin ilçesine giden polis konvoyuna pusu kurduğunu söyledi.

Saldırıda 18 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Kani, ölenler arasında Laş Cavin İlçe Emniyet Müdürü Muhammed İkbal'in de bulunduğunu belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 25 polisin öldüğü iddia edildi.

BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI; Bu şehirlerde daha uzun ve sağlıklı yaşıyorlarBİLİMSEL OLARAK KANITLANDI; Bu şehirlerde daha uzun ve sağlıklı yaşıyorlar
AK Parti toplantısındaki bu kare gündeme damga vurdu!AK Parti toplantısındaki bu kare gündeme damga vurdu!
Resim öğretmeni sokak kedileri için damacanadan mama kabı yaptıResim öğretmeni sokak kedileri için damacanadan mama kabı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan farah

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

O Ses Türkiye'de yarışmak için yaptıklarıyla şaşırttı! Acun Ilıcalı 'Koşarak yoluma çıktı ve...'

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Şehri birbirine kattı! 17 yaşındaki genç ateş edilerek durdurulabildi!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Meteoroloji uyarmıştı! Şehir beyaza büründü

Meteoroloji uyarmıştı! Şehir beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için istenen ceza belli oldu

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için istenen ceza belli oldu

AK Parti toplantısındaki bu kare gündeme damga vurdu!

AK Parti toplantısındaki bu kare gündeme damga vurdu!

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı

Başsavcılıktan son dakika açıklaması: 48'i asker, çok sayıda gözaltı

Başsavcılıktan son dakika açıklaması: 48'i asker, çok sayıda gözaltı

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.