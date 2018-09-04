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Afganistan'da Taliban saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 12:56 | Son Güncelleme

Taliban üyelerinin Cani Hil ilçesine saldırması sonucu dört güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Cani Hil ilçesine saldırması sonucu dört güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Paktiya Valiliğinden yapılan açıklamada, militanların ilçe merkezine saldırması üzerine çatışma çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, çatışmada dört güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, altısının yaralandığı, 21 Taliban üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise ilçe merkezinin ele geçirildiği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Cani Hil Paktiya

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