Afganistan'da Taliban saldırısı

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde Taliban militanlarının polis karakoluna düzenlediği saldırıda 8 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Mengecik ilçesi Emniyet Müdürü Abdul Aziz, militanların ilçenin Şiehraz köyündeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Aziz, saldırının ardından karakolun örgütün kontrolüne geçtiğini söyledi.
Cüzcan Emniyet Amirliğinden yapılan açıklamada da saldırının ardından çıkan çatışmada 6 Taliban militanının öldürüldüğü kaydedildi.
Taliban militanlarının, bir gün önce ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda da 8 polis hayatını kaybetmişti.
Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu
Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis cezası!
ABD'den çok iddialı açıklama: Kanıtımız var
Dilencinin anlattıkları akıllara durgunluk verdi! '10 bin liram çalındı'
Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması
Masaj salonunda basıldılar! Şok detaylar
Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik
Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!
İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."
Marilyn Monroe'nun evlililik sırları
Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum