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Afganistan'da Taliban saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 15:57 | Son Güncelleme

Saldırıda 8 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde Taliban militanlarının polis karakoluna düzenlediği saldırıda 8 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Mengecik ilçesi Emniyet Müdürü Abdul Aziz, militanların ilçenin Şiehraz köyündeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Aziz, saldırının ardından karakolun örgütün kontrolüne geçtiğini söyledi.

Cüzcan Emniyet Amirliğinden yapılan açıklamada da saldırının ardından çıkan çatışmada 6 Taliban militanının öldürüldüğü kaydedildi.

Taliban militanlarının, bir gün önce ülkenin kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda da 8 polis hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan cüzcan Mengecik Taliban

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