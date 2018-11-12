Afganistan'da Taliban saldırısı

KABİL (AA) - Afganistan'da Taliban militanlarının Gazne vilayetinin Caguri ilçesine saldırması sonucu 10'u asker 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazne Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmad Han Sirat, militanların, ilçe merkezine saldırması sonucu 10 asker ve 15 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Saldırıda 6 asker ile 8 sivilin yaralandığını kaydeden Sirat, bölgeye çok sayıda destek gücünün gönderildiğini belirtti.
Gazne İl Şura Vekili Halikdad Akbari ise saldırı sonucu 27 askerin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Sivil kaybının 20'den fazla olduğunu öne süren Akbari, bölgede yeterli güvenlik görevlisinin bulunmadığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 5 karakolun kontrolünün sağlandığı, 22 askerin öldürüldüğü iddia edildi.
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