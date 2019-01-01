HABER

Afganistan'da Taliban saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 10:00 | Son Güncelleme

Sar-i Pul'daki saldırıda 20 güvenlik görevlisi öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesine saldırması sonucu 20 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Sayyad ilçe merkezine 3 koldan saldırdığını belirtti.

Saldırıda 20 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Amani, 23 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Amani, çıkan çatışmada çok sayıda militanın da öldürüldüğünü bildirdi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Yeni yıla deve oyunu ile bahşiş toplayarak girdilerYeni yıla deve oyunu ile bahşiş toplayarak girdiler
Emekli öğretmen, kendi enstrümanlarını yapıyorEmekli öğretmen, kendi enstrümanlarını yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Sar-i Pul

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1

İstanbul'da böylesi uzun zamandır görülmemişti

Yılbaşı Milli Piyango bilet sorgulama aracı ve sıralı tam liste ile biletlerini kontrol et! İkramiye çıktı mı?

Yılbaşı çekilişinde ikramiye çıkan numaralar tam liste!

Süleyman Soylu, yeni yıla Yüksekova'daki üs bölgesinde girdi

Bakan yeni yıla orada girdi! Tipiden 3 saatte ulaşabildi

Yeni yıla 'masalsı yolculuk' yaparak girdiler

Yeni yıla 'masalsı yolculuk' yaparak girdiler

18 ilde ve KKTC'de FETÖ operasyonu

18 ilde ve KKTC'de FETÖ operasyonu

Düzce'de 3 katlı ahşap ev yandı

Düzce'de 3 katlı ahşap ev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.