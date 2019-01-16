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Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 16:53 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 2 korucu yaşamını yitirdi.

Belh Emniyet Müdürü Muhammed Akrem Same, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Çemtal'ın Bangala bölgesindeki korucu karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 2 korucunun hayatını kaybettiğini ifade eden Same, 5 korucunun da yaralandığını söyledi.

Bölge sakinlerinden Muhammed Akber ise saldırıda 10 korucunun yaşamını yitirdiğini iddia etti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 9 korucunun öldüğü öne sürüldü.

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