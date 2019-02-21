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Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 08:00 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde özel bir şirkete ait araca düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Feridun Anik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Cüzcan'dan Mezar-ı Şerif'e giden özel bir şirkete ait araca silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Hanakah ilçesi yakınında düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Anik, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.

Anik, militanların, saldırının ardından özel aracı gasbederek kaçtığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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