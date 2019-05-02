Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Akça ilçesine saldırması sonucu 2 korucunun öldüğü bildirildi.

Akça Kaymakamı Gulam Sahi Subhani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Akça merkezine saldırması sonucu 2 korucunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada 13 militanın öldürüldüğünü ifade eden Subhani, 3 korucunun da yaralandığını belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 16 askerin öldüğü veya yaralandığı iddia edildi.

