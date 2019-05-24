Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çahar Bulak ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Çahar Bulak'ın Sabzi Kar bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Adil, bir polisin de yaralandığını söyledi.
Adil, saldırı sonucu polis karakolunun Taliban kontrolüne geçtiğini vurguladı.
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