Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

KABİL (AA) - Talibanın Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Şirin Tegab ilçesine saldırması sonucu 2 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdulkerim Yuriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Şirin Tegab ilçe merkezine saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 24 militanın öldürüldüğünü ifade eden Yuriş, 19 militanın da yaralandığını belirtti.

Yuriş, çatışmada ayrıca 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 4'ünün de yaralandığını ifade ederek çatışma sonucu ilçe merkezindeki ağaç pazarının da yandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

