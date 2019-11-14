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Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:28 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Nicrab ilçesine saldırması sonucu 2 polis hayatını kaybetti.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Şukur Şayik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların Nicrab ilçe merkezine saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 2 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şayik, 3 polisin de yaralandığını söyledi.

Şayik, saldırının ardından çıkan çatışmada da 10 militanın öldürüldüğünü, 13 militanın yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu ilçe merkezi yakınındaki bazı bölgelerin ele geçirildiği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Kapisa Taliban

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