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Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Mengecik ilçe merkezine düzenlediği saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Maruf Azer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Mengecik ilçe merkezine saldırdığını belirtti.

Saldırıda 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Azer, iki güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Azer, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü, 10'unun yaralandığını vurguladı.

Azer, takviye birliklerinin ilçeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan cüzcan

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