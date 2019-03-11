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Afganistan'da Taliban saldırısı: 20 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 14:02 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban saldırısı: 20 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 20 askerin öldüğü bildirildi.

Badgis İl Şura Başkanı Abdul Azizi Bek, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Bala Murgab'daki askeri karakola saldırması sonucu 20 askerin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda 10 askerin yaralandığını ifade eden Bek, militanların 28 güvenlik görevlisini de esir aldığını kaydetti.

Taliban'dan ise saldırı sonucu 3 karakolun kontrolünün sağlandığı, 28 askerin de esir alındığı açıklaması yapıldı.

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Afganistan Badgis

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