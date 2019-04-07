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Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 09:58 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Kaşkari köyündeki polis karakoluna saldırması sonucu dört güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Kaşkari köyündeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda dört güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Amani, beş güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.

Amani, saldırının ardından çıkan çatışmada beş militanın öldürüldüğünü, altısının yaralandığını aktardı.

Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.

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