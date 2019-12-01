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Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 12:23 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Murdiyan ilçesine saldırması sonucu 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Cüzcan Valiliğinden yapılan açıklamada, militanların, Murdiyan ilçe merkezine dört koldan saldırdığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca saldırının ardından çıkan çatışmada 20 militanın öldürüldüğü, 7 militanın da yaralandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan cüzcan

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