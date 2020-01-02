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  4. Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Bilçirag'daki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yuriş, 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Yuriş, saldırının ardından devam eden çatışmada 3 militanın öldürüldüğünü, 4 militanın da yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan faryab

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