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Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 16:21 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetine saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sar-i Pul Valiliği sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Suzma Kale ilçesinin Palhan Tepe bölgesindeki askeri karakola saldırdığını belirtti.

Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Amani, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını, 6 güvenlik görevlisinin de örgüt üyeleri tarafından esir alındığını söyledi.

Amani, saldırının ardından çıkan çatışmada 6 militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 12 askerin öldüğü iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Sar-i Pul

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