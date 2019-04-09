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Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 17:53 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sançarak ilçesinde polis karakoluna düzenlediği saldırıda 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sar-i Pul Valiliği sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Sançarak'ın Tabar ve Tagai Hoca bölgesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıda 7 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade eden Amani, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü, 5 militanın yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Sar-i Pul

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