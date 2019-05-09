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Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 11:13 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Hulum ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, basına yaptığı açıklamada, militanların, Hulum'daki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 5 güvenlik görevlisinin öldüğünü ifade eden Adil, 6 güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.

Adil, çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz açıklamada yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Belh Hulum

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