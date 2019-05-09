Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Hulum ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, basına yaptığı açıklamada, militanların, Hulum'daki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 5 güvenlik görevlisinin öldüğünü ifade eden Adil, 6 güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.
Adil, çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.
Taliban'dan henüz açıklamada yapılmadı.
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