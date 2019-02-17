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Afganistan'da Taliban saldırısı: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 11:36 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban saldırısı: 7 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 7 polis hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adilşah Adil, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Çemtal'daki polis karakoluna saldırdığını, 7 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban örgütünün kayıp verdiğini ifade eden Adil, destek birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri çekildiğini belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda öldürülen polislerin arasında iki komutanın bulunduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Belh Çemtal Taliban

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