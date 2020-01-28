HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Afganistan'da Taliban saldırısı: 7 ölü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 12:17 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban saldırısı: 7 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetindeki polis karakoluna saldırdı, yedi güvenlik görevlisi öldü.

Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmad Cavid Beşarat, yaptığı açıklamada, militanların, Baglan-Samangan otoyolundaki polis karakoluna saldırdığını ve her iki tarafın da kayıp verdiğini söyledi.

Baglan İl Sağlık Müdürü Muhibbullah Muhib de saldırıda yedi güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, biri ağır iki güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları, saldırıda 10'un üzerinde güvenlik görevlisinin öldüğünü öne sürdü.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 17 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Bağırsak gazı neden olur, ne iyi gelir?Bağırsak gazı neden olur, ne iyi gelir?
Tokat attı çarşı karıştıTokat attı çarşı karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan bağlan Taliban militanları

En Çok Okunan Haberler

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

İstanbullulara müjde! Karar bekleniyor

İstanbullulara müjde! Karar bekleniyor

Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: TEM Bahçeşehir bağlantı yolunda kaza!

TEM'de feci kaza! Sitenin bahçesine uçtu

İçişleri Bakanı Soylu'dan Elazığ depremiyle ilgili yeni açıklama

Bakan Soylu'dan Elazığ depremiyle ilgili yeni açıklama

Elektronik mühendisi Cengiz Çetin: Deprem habercisini buldum

'Deprem habercisini buldum' dedi ve ekledi: Dyson Lin...

Yozgat'taki petshopta feci yangın! Kuşlar telef oldu

Yozgat'taki petshopta feci yangın! Kuşlar telef oldu

Almanya'ya iltica etmek için akılalmaz yöntem!

Şeytanın aklına gelmez! Kapının önüne mermi bırakıp...

Elazığ depremini 3 ay önceden tahmin etmişti! Naci Görür'ün mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Elazığ depremini 3 ay önceden tahmin etmişti! Mesajı sosyal medyayı karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.