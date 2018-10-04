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Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:45 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 polisin öldüğü bildirildi.

Samangan Valiliği Sözcüsü Muhammed Sıddık Azizi, militanların Dere-i Suf'un Balgali köyündeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 polisin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda 8 polisin de yaralandığını ifade eden Azizi, örgüt üyelerinin son bir ay içerisinde aynı karakola 3 kez saldırdığını belirtti.

Taliban, saldırıyı doğruladı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Samangan Taliban

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