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Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 09:16 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetindeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 polisin öldüğü bildirildi.

Gor Vali Yardımcısı Habibullah Radmaniş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların, Gor'un Band Bayan bölgesindeki polis karakoluna saldırması sonucu karakolun kısa süreliğine örgüt kontrolüne geçtiğini söyledi.

Radmaniş, saldırının ardından çıkan çatışmada, çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Gor Hastanesi Başhekimi Muhammed Nasir Naziri, saldırıda 8 polisin hayatını kaybettiğini, yaralanan 5 güvenlik görevlisinin tedavi altına alındığını bildirdi.

Taliban'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Afganistan Gor

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