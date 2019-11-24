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Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 15:41 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Daykundi vilayetindeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Daykundi Valiliği sözcüsü Sakine İhsani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Daykundi'nin Kacran ilçesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden İhsani, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.

İhsani, saldırının ardından çıkan çatışmada 25 militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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