Afganistan'da Taliban saldırısı: 9 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'da Taliban militanlarının ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırı sonucu 9 korucunun öldüğü bildirildi.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şircan Durani, militanların, Belh'in Çarbulak ilçesindeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Belh Devlet Hastanesi Başhekimi Nur Muhammed Faiz, saldırı sonucu hayatını kaybeden 9 korucunun cesetlerinin hastaneye getirildiğini söyledi.
Taliban ise saldırı sonucu 10 korucunun öldüğünü iddia etti.
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