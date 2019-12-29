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  4. Afganistan’da Taliban saldırısında: 27 ölü

Afganistan’da Taliban saldırısında: 27 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 15:04 | Son Güncelleme

Afganistan’ın kuzeyinde Taliban tarafından düzenlenen saldırıda hükümet destekli milis güçlere bağlı 17 kişi hayatını kaybederken 4 Afgan polisi ise yaralandı.Afganistan’ın kuzeyinde Tahar vilayetinde yerel güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda, hükümet destekli milis güçlere bağlı 17 kişi hayatını kaybederken 4 polis ise yaralandı, 10 Taliban militanı da öldü.

Afganistan’ın kuzeyinde Taliban tarafından düzenlenen saldırıda hükümet destekli milis güçlere bağlı 17 kişi hayatını kaybederken 4 Afgan polisi ise yaralandı.
Afganistan’ın kuzeyinde Tahar vilayetinde yerel güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda, hükümet destekli milis güçlere bağlı 17 kişi hayatını kaybederken 4 polis ise yaralandı, 10 Taliban militanı da öldü. Daha önce kısa süre geçici bir ateşkes anlaşması yapılabileceğine dair açıklamada bulunan Taliban saldırıyı üstlendi.
Son ateşkes önerisine göre, 10 günlük bir zaman dilimi boyunca ateşkes yapılacak ve bu süre zarfında ABD ile barış anlaşması imzalanacaktı. Taliban ABD ile barış anlaşması yapılıp yapılmayacağına karar verme aşamasında olduklarını söylemişti. Taliban daha önce 2018 yılındaki Ramazan Bayramı dışında Afgan hükümetinden gelen ateşkes çağrılarını reddetmişti.
Taliban saldırılarında özellikle Afgan ve Amerikan askerlerini hedef alıyor ancak siviller de ateş hattında kalıyor.

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