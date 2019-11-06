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Afganistan'da Taliban saldırısında ilçe emniyet müdürü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:12 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban saldırısında ilçe emniyet müdürü öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çaharbulak ilçesine saldırması sonucu Emniyet Müdürü Kelamuddin Hamid'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Çaharbulak ilçesine saldırdığını belirtti.

Saldırıda İlçe Emniyet Müdürü Hamid'in yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 4 polisin de yaralandığını söyledi.

Belh Emniyet Amiri Abdulrazzak Kadiri de çıkan çatışmada 6 militanın öldürüldüğünü, 4'ünün yaralandığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan çatışma İlçe Emniyet Müdürü Kelamuddin Hamid

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