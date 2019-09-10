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Afganistan'da Taliban Yengi Kale ve Darkad ilçelerine saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 13:27 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban Yengi Kale ve Darkad ilçelerine saldırdı

KABİL (AA) - Taliban militanları, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Yengi Kale ve Darkad ilçelerine eş zamanlı saldırı düzenledi.

Tahar Valiliği Sözcüsü Cevad Hicri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Tahar'ın Yengi Kale ve Darkad ilçe merkezlerine dört koldan saldırdığını belirtti.

Saldırı sonucu söz konusu iki ilçe merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Hicri, güvenlik güçlerinin, sivil kayıplarını önlemek için ilçe merkezlerinden geri çekildiğini söyledi.

Hicri, ilçelerin geri alınması için operasyon yapılacağını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırılarda güvenlik güçlerinin kayıp verdiği iddia edildi.

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Afganistan Tahar

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