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Afganistan'da Taliban'dan Şirzad ilçe merkezinde saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 16:21 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban'dan Şirzad ilçe merkezinde saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Şirzad ilçe merkezinde, Taliban militanlarının bomba yüklü iki araçla düzenlediği saldırılarda, 2 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, bomba yüklü 2 araçla Şirzad'daki kaymakamlık binasını hedef aldığını belirtti.

Saldırının ardından militanların kaymakamlık binasına girmeye çalışması nedeniyle çatışma çıktığını ifade eden Hogyani, saatler süren çatışmada, 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Hogyani, çatışma sonucu 27 militanın öldürüldüğünü, 32 militanın da yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda onlarca güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Nangarhar Şirzad

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