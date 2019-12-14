HABER

Afganistan'da Taliban'ın karakol saldırısında 9 asker öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 12:26 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban'ın karakol saldırısında 9 asker öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının Afganistan'ın Gazne vilayetinin Karabag ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda, 9 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Fevad Aman, yaptığı açıklamada, militanların Karabag'daki askeri karakola saldırması sonucu 9 askerin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Öte yandan, görgü tanıkları saldırıda 20'den fazla askerin öldüğünü öne sürdü.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 32 askerin öldüğü iddia edildi.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Odun hırsızlığına tanık olan orman işçisinin başına gelmeyen kalmadıOdun hırsızlığına tanık olan orman işçisinin başına gelmeyen kalmadı
Haldeki yangının zararı 1 milyon liraHaldeki yangının zararı 1 milyon lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan karakola saldırı Taliban

En Çok Okunan Haberler

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

İmamoğlu: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinin detayları belli oldu!

Tansiyon bir anda yükseldi! Meclis'te 'tek adam' gerginliği

Tansiyon bir anda yükseldi! Meclis'te 'tek adam' gerginliği

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak’ta ele geçirildi! Piyasa değeri 500 bin TL

Zonguldak’ta ele geçirildi! Piyasa değeri 500 bin TL

Kırşehir’de feci kaza: 3 ölü 1 yaralı

Feci kaza! 3 ölü 1 yaralı

Kars’ta tren kazası! Ölüler var

Feci kaza! Tren, otomobili biçti...

Hastanede doktora saldıran 2 kişi parmaklarını kırdı

Hastanede doktora saldıran 2 kişi parmaklarını kırdı

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Güleda’nın katili için istenen ceza belli oldu!

Tarsus'ta 500 iş yerinin bulunduğu sebze ve meyve halinde yangın

Sabaha karşı korku dolu anlar! 500 iş yeri vardı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.