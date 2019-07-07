Devam eden görüşmede her iki tarafın da bazı konular üzerinde uzlaşma sağladığını ifade eden Mutmaen, ''Katar'da 7'nci kez devam eden ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmelerinde çok ilerleme kaydedildi. Her an güzel haberler duyabiliriz.'' dedi.

Afganistan Siyaset Uzmanı Nazar Muhammed Mutmaen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'daki görüşmelerden bu sefer herkesin umutlu olduğunu söyledi.

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afgan uzmanlar, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban yetkilileri arasında sürdürülen 7. barış görüşmelerinde oldukça ilerleme kaydedildiğini ve barış görüşmelerine ilişkin "her an güzel haberler alınabileceğini" belirtiyor.

Her iki tarafın da konular üzerinde yüzde 80 oranında uzlaşma sağladığını belirten Şahin, bazı meseleler üzerinde ise görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

Ahmad Saeedi, ''Afgan halkı barış görüşmelerinin uzaması ve Taliban'ın son zamanlarda saldırılarını arttırması nedeniyle endişeli ancak ABD'nin son zamanlarda Pakistan ile yakınlaşması ve Pakistan'a imtiyaz tanıması, Taliban'ın barışa ikna olmasında etkili olacaktır.'' diye konuştu.

Saeedi, Afganistan'da barışın sağlanması için Pakistan'ın rolünün önemli olduğunu ifade etti.

ABD'nin Afganistan için barış arayışı sürecinde Pakistan ile anlaşma yaptığını dile getiren Saeedi, anlaşma gereği Pakistan'ın bazı iç sorunlarının çözüme kavuşturulmasına yönelik ABD tarafından destek aldığının altını çizdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, hala ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Taliban, hala ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor. Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolünde olan ülke, ciddi bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Bu arada, Taliban'ın Afganistan'ın farklı noktalarında saldırıları sürüyor. Örgütün son bir ayda ülkede düzenlediği 12 saldırıda 101 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu saldırılar, Kandahar, Daykundi, Herat, Cüzcan, Baglan, Gazne, Faryab, Tahar, Gor ve Kabil vilayetlerinde gerçekleşti.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.

