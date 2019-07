KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afgan uzmanlar, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban yetkilileri arasında sürdürülen 7. barış görüşmelerinde oldukça ilerleme kaydedildiğini ve barış görüşmelerine ilişkin "her an güzel haberler alınabileceğini" belirtiyor.

Afganistan'da barışın sağlanması için Pakistan'ın rolünün önemine dikkati çeken uzmanlar, ABD'nin son zamanlarda Pakistan ile yakınlaşmasının Taliban'ın barışa ikna olmasında etkili olacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

Katar'da kapalı kapılar ardında devam eden görüşmelere ilişkin taraflar detaylı açıklama yapmazken, uzmanlar, ABD ve Taliban barış görüşmesinin olumlu sonuçlanacağı görüşünü paylaşıyor.

Afganistan Siyaset Uzmanı Nazar Muhammed Mutmaen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'daki görüşmelerden bu sefer herkesin umutlu olduğunu söyledi.

Devam eden görüşmede her iki tarafın da bazı konular üzerinde uzlaşma sağladığını ifade eden Mutmaen, ''Katar'da 7'nci kez devam eden ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmelerinde çok ilerleme kaydedildi. Her an güzel haberler duyabiliriz.'' dedi.