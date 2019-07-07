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Afganistan'da Taliban'la 7. barış görüşmelerinde atmosfer "olumlu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 11:04 | Son Güncelleme

Afgan uzmanlar, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban yetkilileri arasında sürdürülen 7. barış görüşmelerinde olumlu sonuçlar bekliyor - Afganistan'da barışın sağlanmasında Pakistan'ın rolünün önemli olduğunu belirten uzmanlar, ABD-Pakistan yakınlaşmasının Taliban'ın barışa ikna olmasında etkili olacağı yorumunda bulunuyor - Siyaset uzmanı Nazar Muhammed Mutmaen: - "Barış görüşmelerinde çok ilerleme kaydedildi. Her an güzel haberler duyabiliriz" - Siyaset uzmanı Ahmad Saeedi: - "ABD'nin son zamanlarda Pakistan ile yakınlaşması ve Pakistan'a imtiyaz tanıması, Taliban'ın barışa ikna olmasında etkili olacaktır"

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afgan uzmanlar, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban yetkilileri arasında sürdürülen 7. barış görüşmelerinde oldukça ilerleme kaydedildiğini ve barış görüşmelerine ilişkin "her an güzel haberler alınabileceğini" belirtiyor.

Afganistan'da barışın sağlanması için Pakistan'ın rolünün önemine dikkati çeken uzmanlar, ABD'nin son zamanlarda Pakistan ile yakınlaşmasının Taliban'ın barışa ikna olmasında etkili olacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

Katar'da kapalı kapılar ardında devam eden görüşmelere ilişkin taraflar detaylı açıklama yapmazken, uzmanlar, ABD ve Taliban barış görüşmesinin olumlu sonuçlanacağı görüşünü paylaşıyor.

Afganistan Siyaset Uzmanı Nazar Muhammed Mutmaen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar'daki görüşmelerden bu sefer herkesin umutlu olduğunu söyledi.

Devam eden görüşmede her iki tarafın da bazı konular üzerinde uzlaşma sağladığını ifade eden Mutmaen, ''Katar'da 7'nci kez devam eden ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmelerinde çok ilerleme kaydedildi. Her an güzel haberler duyabiliriz.'' dedi.

- ABD-Pakistan anlaşması

Siyaset uzmanı Ahmad Saeedi de ABD'nin Afganistan'dan çekilirken geride "leke bırakmamak" adına barışın gelmesi için ciddi çaba gösterdiğini kaydetti.

ABD'nin Afganistan için barış arayışı sürecinde Pakistan ile anlaşma yaptığını dile getiren Saeedi, anlaşma gereği Pakistan'ın bazı iç sorunlarının çözüme kavuşturulmasına yönelik ABD tarafından destek aldığının altını çizdi.

Saeedi, Afganistan'da barışın sağlanması için Pakistan'ın rolünün önemli olduğunu ifade etti.

Ahmad Saeedi, ''Afgan halkı barış görüşmelerinin uzaması ve Taliban'ın son zamanlarda saldırılarını arttırması nedeniyle endişeli ancak ABD'nin son zamanlarda Pakistan ile yakınlaşması ve Pakistan'a imtiyaz tanıması, Taliban'ın barışa ikna olmasında etkili olacaktır.'' diye konuştu.

- Taliban'dan "görüşmelerde ilerleme" açıklaması

Taliban'ın Katar'daki siyasi ofisinin sözcüsü Suhail Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Katar'daki barış görüşmelerinin çok iyi ilerlediğini söyledi.

Her iki tarafın da konular üzerinde yüzde 80 oranında uzlaşma sağladığını belirten Şahin, bazı meseleler üzerinde ise görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

Şahin, bu seferki görüşmelerden iyi bir sonuç çıkacağını umduklarını kaydetti.

- Taliban saldırıları durmak bilmiyor

Bu arada, Taliban'ın Afganistan'ın farklı noktalarında saldırıları sürüyor. Örgütün son bir ayda ülkede düzenlediği 12 saldırıda 101 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu saldırılar, Kandahar, Daykundi, Herat, Cüzcan, Baglan, Gazne, Faryab, Tahar, Gor ve Kabil vilayetlerinde gerçekleşti.

Öte yandan, bu sabah ülkenin Gazne vilayetinde Taliban militanlarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi.

Taliban, hala ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor. Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolünde olan ülke, ciddi bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Afganistan hükümeti ile Taliban arasında geçen yıllarda başlatılan barış görüşmeleri farklı nedenlerle iptal edilmiş ve ertelenmişti.

- Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, hala ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.

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