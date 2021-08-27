Taleban’ın denetimi ele geçirmesinin ardından ciddi bir kaosla karşı karşıya kalan ve son olarak intihar saldırılarıyla sarsılan Afganistan’da tıbbi malzeme eksikliği yaşanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki sağlık malzemelerinin süratle tükenmekte olduğuna dikkat çekildi. Örgüt, Pakistanlı yetkililerin de yardımıyla, ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif şehri havalimanı üzerinden yardım ulaştırılabilmesini umduklarını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Bölgesel Direktörü Rick Brennan, konuya ilişkin toplantıda yaptığı konuşmada “Şu anda güvenlik gerekçesi ve tahliye operasyonları nedeniyle Kabil Havalimanı en az bir hafta daha malzemelerin ulaştırılması için kullanılamayacak durumda” dedi.

Öte yandan Afganistan’a havayoluyla tıbbi malzeme ulaştırmanın maliyetlerinin de bir anda korkunç yükseldiğine de dikkat çeken Brennan, yüksek maliyetlere karşın Afganistan’a 48 ila 72 saat içerisinde tıbbi malzeme ulaştırmak ümidinde olduklarını söyledi.

