Afganistan'da TMV Herat okulları eğitim ve öğretime başladı

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...

Afganistan ile Türkiye arasında yapılan anlaşma gereği FETÖ okullarının tümünün TMV'ye devredilmesi konusunda kararlı olduklarını ifade eden Bakan Belhi, TMV'nin anlaşmada verdiği sözleri yerine getirmeye devam ettiğini kaydetti.

Afganistan Eğitim Bakanı Belhi, törende yaptığı konuşmada, Afganistan'daki iç savaşların eğitimi derinden etkilediğini, bu nedenle Afganistan'da eğitim sektörünün güçlenmesi için yatırım yapan herkese destek vereceklerini belirtti.

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredildikten sonra tadilatı ve donanımı yapılan erkek ve kız liseleri eğitim ve öğretime açıldı.

- "İki ülke halkının gönülleri bir"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç de Afganistan ile Türkiye arasında uzun bir mesafe olmasına rağmen iki ülke halkının gönüllerinin bir olduğunu söyledi.

Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkileri daha da ileri götürmek için ve öğrencilerin çok iyi yetişmesi için Afganistan'da olduklarını anlatan Denemeç, bu ülkeye bir an evvel barışın ve istikrarın gelmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Denemeç, ''Elimizdeki imkanların en iyisini kullanarak Afganistan'daki öğrencilere eğitim vermek için çaba sarfediyoruz.'' dedi.

TMV Başkanı Akgün ise TMV olarak Afganistan'da devraldıkları okullardaki öğrencilere en iyi şekilde modern eğitim vereceklerini söyledi.

Teknoloji çağında yaşadıklarını belirten Akgün, bu konuda da öğrencilerin teknolojiyle donanmış bir şekilde yetişmesi için gayret göstereceklerini aktardı.

Başkan Akgün, "Öğrencilerimizin en iyi şekilde dil eğitimi almasını sağlıyoruz, böylece önce ana dillerini sonra da Türkçe ve İngilizce dillerini öğrenecekler." diye konuştu.