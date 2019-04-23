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Afganistan'da TMV Herat okulları eğitim ve öğretime başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 09:53 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç: -"Elimizdeki imkanların en iyisini kullanarak Afganistan'daki öğrencilere eğitim vermek için çaba sarfediyoruz"

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredildikten sonra tadilatı ve donanımı yapılan erkek ve kız liseleri eğitim ve öğretime açıldı.

TMV Herat Erkek Lisesinde düzenlenen açılış törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Afganistan Eğitim Bakanı Mirveyis Belhi, TMV Başkanı Birol Akgün, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Herat Valisi Abdul Kayyum Rahimi, TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, milletvekilleri ve öğrenciler katıldı.

Afganistan Eğitim Bakanı Belhi, törende yaptığı konuşmada, Afganistan'daki iç savaşların eğitimi derinden etkilediğini, bu nedenle Afganistan'da eğitim sektörünün güçlenmesi için yatırım yapan herkese destek vereceklerini belirtti.

Afganistan ile Türkiye arasında yapılan anlaşma gereği FETÖ okullarının tümünün TMV'ye devredilmesi konusunda kararlı olduklarını ifade eden Bakan Belhi, TMV'nin anlaşmada verdiği sözleri yerine getirmeye devam ettiğini kaydetti.

- "İki ülke halkının gönülleri bir"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç de Afganistan ile Türkiye arasında uzun bir mesafe olmasına rağmen iki ülke halkının gönüllerinin bir olduğunu söyledi.

Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkileri daha da ileri götürmek için ve öğrencilerin çok iyi yetişmesi için Afganistan'da olduklarını anlatan Denemeç, bu ülkeye bir an evvel barışın ve istikrarın gelmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Denemeç, ''Elimizdeki imkanların en iyisini kullanarak Afganistan'daki öğrencilere eğitim vermek için çaba sarfediyoruz.'' dedi.

TMV Başkanı Akgün ise TMV olarak Afganistan'da devraldıkları okullardaki öğrencilere en iyi şekilde modern eğitim vereceklerini söyledi.

Teknoloji çağında yaşadıklarını belirten Akgün, bu konuda da öğrencilerin teknolojiyle donanmış bir şekilde yetişmesi için gayret göstereceklerini aktardı.

Başkan Akgün, "Öğrencilerimizin en iyi şekilde dil eğitimi almasını sağlıyoruz, böylece önce ana dillerini sonra da Türkçe ve İngilizce dillerini öğrenecekler." diye konuştu.

TMV okullarındaki öğrencilerin ayrıca en iyi şekilde sosyal bilimler eğitimini almalarını istediklerini dile getiren Akgün, öte yandan öğrencilerin kendi kültür ve geleneklerine bağlı olarak modern eğitim almalarını sağlayacaklarını ifade etti.

Akgün, ''Biz Afgan makamlarına sözleşmede verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz. Toplam 12 okuldan 7'sinin devri tamamlandı, kalan 5 okulun devir sürecinin tamamlanmasıyla ihtiyaca göre Afganistan'ın farklı bölgelerinde yeni okullar da açacağız." dedi.

TMV Herat Erkek Lisesi Müdürü Kenan Güneş de TMV okullarında eğitim gören öğrencilerin Afganistan'ın geleceği için parlak bir yıldız olarak yetişeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından TMV Herat erkek ve kız liseleri kurdele kesimiyle eğitim ve öğretime açılırken protokol üyeleri okulların sınıflarını gezdi.

Geçmişte FETÖ iltisaklı Herat Afgan-Türk Erkek Lisesi, Türkiye ile Afganistan arasında varılan mutabakat sonucu 28 Temmuz 2018'de TMV'ye devredilmişti.

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