HABER

Afganistan'da trafik kazası: 15 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 12:25 | Son Güncelleme

Afganistan'da trafik kazası: 15 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Ciray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Aziz Ahmad Aziz, Helmand'dan başkent Kabil'e doğru giden yolcu otobüsünün Ciray ilçesinde karşıdan gelen tırla çarpıştığını belirtti.

Kazada, aralarında kadınların bulunduğu 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aziz, 25 kişinin de yaralandığını söyledi.

Aziz, kazanın sürücünün dikkatsizliği yüzünden yaşandığını kaydetti.

PARTNERDağlar evleri yuttu! Korkunç karelerDağlar evleri yuttu! Korkunç kareler
Bulduğu cep telefonu için teşekkür beklerken, ifadeye çağrıldıBulduğu cep telefonu için teşekkür beklerken, ifadeye çağrıldı
İklim değişikliği ile mücadelede‘karbon vergisi’ gelebilirİklim değişikliği ile mücadelede‘karbon vergisi’ gelebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 ölü Afganistan Kandahar trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Şahin Tepesi uyarlamasında Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu başrolü kapacak?

Şahin Tepesi uyarlamasında Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu başrolü kapacak?

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale'de mide bulandıran olay!

Çanakkale'de mide bulandıran olay!

Hamaney'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması!

Hamaney'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması!

"Tahran’da Astana süreci yara aldı! Kriz kapıda!”

"Tahran’da Astana süreci yara aldı! Kriz kapıda!”

Haliç'te korkutan manzara! İBB'den açıklama geldi

Haliç'te korkutan manzara! İBB'den açıklama geldi

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Tramvay yolunda feci kaza! Yaralılar var

Tramvay yolunda feci kaza! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.