Afganistan'da trafik kazası: 15 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Ciray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Aziz Ahmad Aziz, Helmand'dan başkent Kabil'e doğru giden yolcu otobüsünün Ciray ilçesinde karşıdan gelen tırla çarpıştığını belirtti.
Kazada, aralarında kadınların bulunduğu 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aziz, 25 kişinin de yaralandığını söyledi.
Aziz, kazanın sürücünün dikkatsizliği yüzünden yaşandığını kaydetti.
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